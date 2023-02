Vom Lieferdienst zum Restaurant : Warum der Umzug für Fresh and Healthy auch ein Neuanfang ist

Farridon (links) und Farhad Farzam im hellen Ambiente ihres schon teilweise renovierten, neuen Restaurants und Lieferdienstes "Fresh and Healthy" im Trierer Gartenfeld. Foto: DT

Trier Der beliebte Food-Lieferdienst „Fresh and Healthy“ ist vom Trierer Westen in den Osten umgezogen und will bald im ehemaligen Café Momo ein Restaurant eröffnen.

Beim Bestelldienst Lieferando hat „Fresh and Healthy“ hervorragende Bewertungen von Kunden eingeheimst. Das gibt Betreiberin Sylvia Farzam Sicherheit, dass der nächste Schritt zur Entwicklung des Unternehmens getan werden kann. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Farridon und Schwager Farhad, der als Inhaber fungiert, führt sie die Geschäfte und erzählt, warum sie aus der kleinen, ehemaligen Pommesbude an der Hornstraße in Trier-West, nun in das erheblich größere Lokal im Gartenfeld, direkt gegenüber der Agritius-Kirche gezogen sind. „Wir sind dort an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen, es war einfach zu klein und wir mussten zu viel improvisieren“, sagt sie.

Zudem habe man nun die Möglichkeit, die zahlreichen Innenstadt-Kunden schneller zu beliefern. Schnelle und heiße Zustellung sei schließlich ein entscheidender Faktor für ihre Kunden, die sich jetzt auch über eine eigene App in das System von Fresh and Healthy einwählen und dabei momentan 10 Prozent sparen können.

Fresh and Healthy ist frisch und gesund

Der Name sei nämlich Programm: Frisch und gesund soll das Essen sein, lecker sowieso. Deshalb gibt es viel Veganes und Vegetarisches: Gemüse und Salat für die Vitamine und alternative, gesunde Kohlehydrate aus Quinoa oder Couscous.

Aber eben auch Hähnchen oder Fisch, man will die Gäste ja nicht erziehen. Die Küchenstile sind unterschiedlich, mal asiatisch, mal mediterran, mal auch orientalisch oder afghanisch, daher stammen die Farzams nämlich. Sylvia dagegen ist ein echtes Trierer Mädchen und froh, nun auch beruflich in ihrer Heimatstadt erfolgreich zu sein.

Der Erfolg als Selbstständige bringt natürlich auch gewisse Härten mit sich, so muss der Umbau des neuen Domizils erst einmal finanziert werden. Glücklicherweise ist die Familie in der Lage, viele Arbeiten selbst zu übernehmen. Aber hohe Investitionen bleiben, allein die neue Theke im zukünftigen Gastrobereich koste ein Vermögen, ebenso das neue Mobiliar mit beigen Lederbänken. Die hellgrüne Wandfarbe soll den Frischefaktor symbolisieren. Wenigstens die vorhandene Küche ist großzügig dimensioniert und voll funktionsfähig. Und blitzsauber.

Wenn aus einem reinen Lieferdienst auch ein Restaurant wird

Die Richtung ist jedenfalls klar: Zusätzlich zum Lieferdienst soll auch das ehemalige Café Momo als kleines Restaurant mit gut 20 Plätzen wieder eröffnen. Einen strengen Zeitplan setzen die Farzams sich allerdings nicht. „So wie wir es schaffen können, vielleicht schon im Frühjahr, wenn das Wetter schöner ist und wir eventuell sogar einige Stühle nach draußen stellen können.“ Und da wäre auch noch das Personalproblem, bis dahin müssten sich einige Mitarbeiter finden, gerne Studenten, die den Betrieb unterstützen können.

Auch die Parksituation für die Lieferfahrzeuge an der Durchgangsstraße ist noch nicht gelöst. Silvia Farham ist aber zuversichtlich, auch hierfür eine Lösung zu finden. Auf Facebook jedenfalls gab es schon die ersten Beschwerden von Bedenkenträgern im Viertel, denen die Autos ein Dorn im Auge waren. Die übergroße Mehrheit der Kommentatoren des Posts war allerdings der Meinung, dass es schon eine Lösung geben werde und es zunächst einmal sehr positiv zu bewerten sei, dass an dieser Stelle wieder eine Gastronomie entstehe.

Kontakt: „Fresh and Healthy“, Lieferdienst und Restaurant, Agritiusstraße 2, 54295 Trier, E-Mail: fresh.healthy2021@yahoo.com ; Tel.: 0651/97627612