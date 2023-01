Personen der Region : Warum ein Trierer Historiker den höchsten italienischen Verdienstorden bekommt

Ugo Zampetti (rechts), Generalsekretär des italienischen Präsidialamts, überreicht dem aus Trier stammenden Lutz Klinkhammer den höchsten Verdienstorden der italienischen Republik. Foto: privat

Trier/Rom Lutz Klinkhammer hat in Rom die höchste Auszeichnung der Italienischen Republik verliehen bekommen. Seine Forschung betrifft eine grausame Zeit.

Lutz Klinkhammer ist Historiker. „Nichts hinterlässt so tiefe Spuren wie ein Bürgerkrieg“, beschreibt der gebürtige Trierer die Bedeutung seiner Forschung. Für die ist er nun mit dem „Ordine al Merito della Repubblica Italiana“ ausgezeichnet worden. Das entspricht dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland. Dieses hatte der heute 62-Jährige bereits 2019 erhalten. Der italienische Generalsekretär des Präsidialamts, Ugo Zampetti, überreichte ihm zusammen mit anderen Forschenden die Ehrung im Quirinalspalast in Rom.

Klinkhammer ist stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts (DHI) Rom und Referent für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Verbindung zwischen Faschisten und Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges sowie der anschließende Bruch und der daraus folgende Bürgerkrieg in Italien. „Die daraus resultierende Spaltung der italienischen Gesellschaft hält teilweise noch bis heute an“, ist er überzeugt.

Info Der Verdienstorden Italiens Der „Ordine al Merito della Repubblica Italiana“ ist das italienische Äquivalent zum deutschen Bundesverdienstkreuz. Der Orden wird vom italienischen Staat seit 1951 für besondere Verdienste am italienischen Volk an In- und Ausländer verliehen. Er besteht aus fünf Abstufungen sowie einer Sonderstufe, die in der Regel nur an ausländische Staatsoberhäupter verliehen wird. Die Ordensträger dürfen den Ehrentitel „Cavaliere“ (Ritter) tragen.

Grund der Ehrung: Forschung zum Nationalsozialismus

Ausschlaggebend für die Ehrung war insbesondere seine Forschung zu den italienischen Opfern der Nationalsozialisten. Diese hatten ab 1943 über eine halbe Million italienischer Soldaten zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. In weniger als zwei Jahren bis zum Kriegsende starben 50.000 dieser sogenannten Militärinternierten an Hunger und Erschöpfung. Klinkhammer war in den 1990er-Jahren einer der ersten Forschenden zu dieser Gruppe der Kriegsgefangenen, die im Vergleich zu ihren sowjetischen Leidensgenossen lange keine Beachtung bekamen. Die Opfer und deren Hinterbliebene haben bis heute keine Entschädigung und Anerkennung erhalten.

Klinkhammer ist außerdem in einigen Beiräten und italienischen Gremien aktiv. So war er Mitglied in parlamentarischen Untersuchungskommissionen des italienischen Staates zur Untersuchung von nationalsozialistischen Massakern in Italien und der geraubten jüdischen Bibliothek in Rom. Damit habe er besondere Verdienste für das italienische Volk erbracht, wie der Text auf der Urkunde bestätigt.

Klinkhammer: Überrascht von der Auszeichnung

Die Ehrung habe ihn überrascht, sagt Klinkhammer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Natürlich bin ich auch stolz darauf.“ So sei er zwar mit anderen Forschenden seines Faches ausgezeichnet worden, in der Runde der Geehrten jedoch der einzige Nicht-Italiener gewesen. Lutz Klinkhammer ist in Biewer aufgewachsen und lebt seit mehreren Jahren in Rom.

(moh)