Musik : Trierer Madrigalchor sucht neue Sänger

Trier Nach zwei erfolgreichen Konzerten sucht der 2018 gegründete Trierer Madrigalchor 50 plus Verstärkung hauptsächlich in den Männerstimmen. Zur Zeit arbeitet der Chor an der Vorbereitung eines zweiteiligen Programms für ein Sommerkonzert im Mai, das im ersten Teil klangvolle Madrigale des 16./17. Jahrhundert enthält und im zweiten Abschnitt deutsche Volkslieder mit moderner Satzgestaltung neu erscheinen lässt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Madrigalchor ist ein weltlicher, gemischter Chor mit etwa 20 Teilnehmern, die meist über 50 Jahre alt sind. Interessierte Sänger sind willkommen. Chorerfahrung ist gut, ist aber nicht Voraussetzung. Bei einer unverbindlichen Schnupperprobe kann man sich entscheiden, ob eine weitere Teilnahme sinnvoll ist. Eine projektbezogene Teilnahme ist ebenfalls möglich. Die wöchentlichen Proben sind jeweils am Donnerstag um 19 Uhr im Probensaal des Pfarrheims St. Helena, Eisenbahnstraße 4.