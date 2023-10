Unsichere Zukunft für Trierer Reifenwerk Droht das Aus für Trierer Michelin-Werk?

Die knapp 90 Mitarbeiter in dem Werk in Trier legten „ihre ganze Kompetenz in die Fertigung von Wulstkernen“, die als „hochwertige Vorprodukte für die Reifenherstellung“ benötigt würden. „Von der Mosel gehen die Wulstkerne vor allem an die deutschen Michelin Werke, aber auch an Konzernkunden in der ganzen Welt.“ So wirbt der Reifensteller auf seiner Internetseite für die Arbeit in seinem Trierer Werk. Seit 1971 werden dort Drahtprodukte für die Fertigung von Reifen produziert.