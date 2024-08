In der Trierer Fußgängerzone Modegeschäft 54Clothing: Die gute Nachricht hinter der Schließung

Es ist noch keine anderthalb Jahre her. Am 1. April 2023, seinem 23. Geburtstag, brachte Benedikt Conrad das Modegeschäft 54Clothing am Kornmarkt an den Start. Nun prangt dort ein großer, roter „Räumungsverkauf!“-Aufkleber am Schaufenster. Kapituliert Conrad etwa schon nach so kurzer Zeit? „Nein, genau das Gegenteil ist der Fall“, erklärt de 24-Jährige. „Ich schließe den Laden, um ihn an anderer Stelle neu zu eröffnen.“