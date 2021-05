Lokale Kultur : MS-Benefizkonzert in der Tufa geht erstmals digital über die Bühne

Trier Regionale Künstler und Bands spielen am 29. Mai zugunsten von Menschen mit Multipler Sklerose. Die Veranstalter setzen auf Spendenbereitschaft der Zuschauer.

Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet Organisatorin Tanja van der Heyde ein jährliches Benefiz-Konzert zugunsten von MS-Patienten und -Patientinnen in der Tufa Trier. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer werden Hilfebedürftige, die an der Krankheit Multiple Sklerose leiden, durch die gesammelten Spenden unterstützt.

Das beliebte Format für den guten Zweck hat sich mittlerweile zu einer festen Institution in der Trierer Konzertlandschaft entwickelt und bietet immer ein hochkarätiges Programm regionaler Rockgrößen. Nachdem die Veranstaltung aufgrund der Corona-Lage im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, geht in diesem Jahr ein digitales Benefiz-Konzert in Kooperation mit Tufa und OK54 am Samstag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr über die Bühne.