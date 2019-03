Michael Steffen alias Micast aus Kordel ist Produzent, Songwriter, Sportlehrer, Geografiestudent, Kleinunternehmer und künftiger Startup-Gründer. Der 30-jährige Pop-Preisträger verrät, worum es in seinem neuen Song geht. Kira Britten

Die Single „You’ll never know“ (Du wirst es niemals wissen) featuring Kya von Michael Steffen alias Micast ist seit 15. März auf der Videoplattform YouTube zu hören und zu sehen. Das Plattenlabel Zooland Records, das auch mit bekannten Künstlern wie Cascada oder R.I.O. arbeitet, vermarktet den Song. Das Lyrikvideo (Liedtext mit Bildimpressionen) dazu erreichte bereits mehr als 5600 Klicks.

Im Text heißt es: „You’re always on my mind, you’re part of my life, but you will never know, cause I’m so shy (Du bist immer in meinen Gedanken, du bist Teil meines Lebens, aber du wirst es nie erfahren, weil ich so schüchtern bin). Michael Steffen, der in Igel aufgewachsen ist und in Kordel wohnt, erklärt, der Text sei inspiriert durch eine persönliche Erfahrung: „Ich habe mich vor zwei Jahren in eine Frau verknallt und mich nicht getraut, sie anzusprechen. Obwohl ich sie nicht richtig kannte, habe ich mir Bilder ausgemalt und mich gedanklich reingesteigert. Davon wusste sie natürlich nichts.“ Über einen Facebook-Aufruf lernte der Sportlehrer in Teilzeit die Sängerin des Songs kennen: Katharina Funk alias Kya. Die Studentin spielt mit ihrer Band Maybe Five auf Veranstaltungen in der Region wie zum Beispiel beim Trierer Altstadtfest.

Mit zehn Jahren probierte Michael Steffen erstmals eine Software für Musikproduktion aus. Weil er im Klavierunterricht moderne Songs vermisste, spielte er Eurodance-Musik der 90er wie „Eiffel 65“ auf dem Keyboard nach und veröffentlicht seinen ersten Remix im Internet. „In meiner Jugend habe ich Musik gemacht, um Anerkennung zu bekommen. Mittlerweile ist sie ein großes Hobby. Am meisten Spaß macht es mir, neue Melodien zu finden“, erzählt der Musikproduzent. Inzwischen hat der Geografiestudent zahlreiche Remixe und eigene Songs veröffentlicht. Sein Remix zu Aura Diones „I will love you Monday“ wurde 1,3 Millionen Mal auf YouTube geklickt, in den Trierer Clubs gespielt und erreichte Platz 6 auf Internetplattform iTunes. Mit seiner Single „Daydream“ (der TV berichtete) gewann er den Deutschen Rock & Pop Preis in den Kategorien Bestes Musikvideo und Bester elektronischer Song.

Micast selbst hört am liebsten Radiocharts: „Ich habe diesen schrecklichen Musikgeschmack, das gut zu finden, was im Radio läuft. Oft wird gesagt, dass sich Radiomusik immer gleich anhört Aber wenn ein Künstler es schafft, ein Lied zu machen, das fast jeder gut findet, dann muss da irgendetwas dran sein.“

In Zukunft möchte Michael Steffen weiterhin Musik produzieren. Ein neuer Song in Kooperation mit einem Sänger aus Heidelberg ist in Planung. Der Lehrerberuf sichert ihm eine finanzielle Grundlage und gibt ihm die Möglichkeit, seine Ideen umzusetzen: „Irgendwie muss man Geld verdienen. Und das tut man heutzutage in der Musik nur, wenn etwas ziemlich bekannt ist. Meine Musik geht aber natürlich unter. Ich weiß nicht, ob ich langfristig Lehrer sein will. Ich habe keinen festen Plan wie andere in meinem Alter. Ich mache immer ganz viele Sachen parallel.“

Nach seinem Geografiestudium möchte er mehr Wochenstunden als Lehrer arbeiten. Gerade erst hat er sein eigenes Kartenspiel an einen Verlag geschickt. Außerdem arbeitet er an einem Startup-Projekt für Lebensmittellieferungen in der Region Trier. Mit vier anderen Musikern betreibt er ein kleines Dienstleistungsunternehmen, das Kursteilnehmer rund um die Technik der Musikproduktion schult. Freunde sagen über Micast, er sei ein bisschen verrückt, weil er sich immer irgendwelche Sachen in den Kopf setzte und diese dann verfolge. Der 30-Jährige selbst gibt zu: „Meine Ideen möchte ich unbedingt umsetzen.“