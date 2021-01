We will rock you : „Andere meckern – wir machen!“: Musikprojekt soll Mut machen

We will rock you

We will, we will - rock you! Abgedreht oder einfach fröhlich – alle Beteiligten hatten Spaß mit ihrer eigenen Performance. Foto: Karin Pütz

Trier Nur zum Spaß haben Trierer Musiker mal eben ein Video produziert – und das in einer Zeit, die für Künstler alles andere als fröhlich ist.

Wohl jedem sind die typischen Beats des Queen-Klassikers „We will rock you“ bekannt. Hier mal ein Versuch, den Rhythmus in Buchstaben auszudrücken: zack zack – bumm, zack zack – bumm (für Linkshänder gerne auch bumm bumm – zack). Kaum im Hirn, melden sich der Klatsch- und Trommelimpuls und das Bedürfnis des Mitmachens. Das muss man doch ausnutzen, dachten sich wohl eine Handvoll Trierer Musiker und hatten die Idee zu einem Mitmach-Musikvideo.

Gitarrist Nico Braband, Alois Kramp alias DJ Axel Schweiss, Bluesmusiker Heiko Wilhelmus, Schlagzeuger Luca Kuhnen und Sängerin Kerstin Bauer riefen im Dezember dazu auf, einen Beitrag zum Video einzusenden. Die Challenge: eine 60 Sekunden lange Performance, in der man jenes zack zack – bumm klatscht, trommelt oder tanzt. Die einzelnen Filmchen wurden dann so geschnitten, dass sie im Musikvideo gezeigt werden und zum großartigen Gesangspart von Kerstin Bauer passen.

Dass die Situation für Musiker und Künstler momentan mehr als schlecht ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber resignieren kommt für das Team rund um die We-will-rock-you-Idee nicht in Frage. „Andere meckern – wir machen“, sagt Nico Braband, der im Video mit seiner selbstgebauten Gitarre im Stil des Instruments von Queen-Mitglied Brian May zu sehen ist. Braband sagt: „Es war ein großer Spaß. Unser gemeinsames Ziel war, allen Zuschauern ein Lächeln in der für Künstler und Kulturbegeisterte sonst so düsteren Zeit ins Gesicht zu zaubern. Es war schön, dass Leute mitgemacht haben, die mir etwas bedeuten. Es geht nicht um die große Reichweite. Wir wollen zeigen, dass wir als Musiker in der Region nicht den Kopf in den Sand stecken.“