Solidaritätsnacht : Nacht der Solidarität für Menschen, die mit HIV leben

Trier Die Aids-Hilfe Trier und das Kirchenprojekt „sredna“ laden am Freitag 7. Juni, zu einer gemeinsamen Solidaritätsnacht in und vor die Herz-Jesu-Kirche in Trier ein. Dabei wird auch über das nicht immer einfache Verhältnis von Kirche und HIV-Prävention diskutiert.

Es war nicht selbstverständlich, dass sich die Wege der Aids-Hilfe und der Katholischen Gehörlosengemeinde in Trier kreuzen. Zwar sind die gemeinnützige Hilfsorganisation und die Gemeindekirche Herz Jesu räumlich durch die Nikolausstraße verbunden, inhaltlich liegen zwischen beiden Institutionen scheinbar Welten. Dennoch haben sich die Beratungsstelle für HIV & sexuell übertragbare Infektionen und das Kirchenprojekt „sredna“ zu einer gemeinsamen Solidaritätsnacht verabredet.