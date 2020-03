Gesprächskreis : Diskussion beim Trierer Nachtcafé

Trier Im Café/Restaurant „Zur Steipe“ am Hauptmarkt 14 in Trier geht es heute Abend von 18 bis 20 Uhr beim Trierer Nachtcafé um die „Veränderungen in der Gesellschaft – Was nehmen wir wahr?“



Zu Beginn wird geklärt, ob sich aus Sicht der Teilnehmer überhaupt etwas Wesentliches verändert hat. Gibt es einen Rechtsruck? Weniger Akzeptanz für Autoritäten? Werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir feindselig miteinander umgehen? Haben viel mehr Menschen immer weniger Zeit? Nimmt zuverlässiges langfristiges ehrenamtliches Engagement ab?