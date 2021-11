Corona und Karneval : Trierer Narren eröffnen Session unter 2G-Bedingungen

Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier In Anbetracht der aktuellen Corona-Situation hat die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) in Abstimmung mit der Stadtverwaltung beschlossen, den Auftakt der närrischen Session am 11.11. ab 11.11 Uhr unter 2 G-Bedingungen zu feiern.