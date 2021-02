Wirtschaft : Bundesvereinigung wählt Trierer wieder in Vorstand

Bundesvereinigung wählt Trierer wieder in Vorstand

Trier Der Vorstand der Bundesvereinigung City- und Stadt­marketing Deutschland, kurz BCSD, hat bei seiner ersten Sitzung nach seiner Wahl die gesetzlichen Vertreter bestimmt. Die Münsteranerin Bernadette Spinnen wurde dabei als Bundesvorsitzende bestätigt.

„Damit kann ich in einer spannenden Zeit weiterhin die Trierer Perspektive in bundesweite Diskussionen zum Stadtmarketing einbringen“, sagt Käthler. „Denn der tiefgreifende Strukturwandel der Innenstädte ist nicht nur hier in vollem Gange. Der Erfahrungsaustausch zur Wechselwirkung von Innenstadt und Tourismus ist dabei aus Trierer Sicht besonders relevant.“