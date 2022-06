Kanzlerin a.D. will den Westen Deutschlands kennenlernen : OB Wolfram Leibe lädt Angela Merkel zu Trier-Besuch ein

Trier Angela Merkel zieht es nach 16-jähriger Kanzlerschaft an Mosel, Rhein und Saar - das sagte Merkel gerade erst dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Der Trierer OB Wolfram Leibe nimmt sie beim Wort und hat sie prompt zum Besuch nach Trier eingeladen.

Merkel hatte sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in ihrem Ruhestand nun mehr Zeit für Besuche im Westen Deutschlands gewünscht. „Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom“, sagte die in Ostdeutschland aufgewachsene Merkel.

Wie das Presseamt der Stadt Trier am Samstagabend mitteilte, nimmt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe das zum Anlass, die ehemalige Kanzlerin im Namen der Bürgerinnen und Bürger Triers auch als Privatperson herzlich zu einem Besuch in Deutschlands ältester Stadt einzuladen. „Ich freue mich, dass Frau Dr. Merkel unsere Stadt von ihren kurzen Besuchen offenbar in so guter Erinnerung behalten hat, dass sie sich einen längeren Aufenthalt wünscht. Es wäre mir eine große Ehre, wenn wir ihr – gerne auch in ganz inoffiziellem Rahmen – unsere an Weltkulturerbestätten so reiche Stadt näher zeigen könnten.“