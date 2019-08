Trier Die Polizei hat schon länger den Trierer Palastgarten als Drogenumschlagplatz im Visier. Immer wieder sind dort auch in der Vergangenheit Dealer festgenommen worden.

Überraschend kam die Großrazzia im Trierer Palastgarten am späten Dienstagnachmittag nicht. Schon lange hatten die Ermittler den Park als Drogenumschlagplatz im Visier. Bereits vor einem Jahr wurden bei einer Kontrolle zwei Männer festgenommen und eine kleine Menge illegaler Drogen sichergestellt. Seitdem laufen die Ermittlungen, um das Drogenproblem in dem Park am Rande der Trierer Innenstadt in den Griff zu bekommen. Im Mai diesen Jahres wurde dann die Ermittlungsgruppe Straße gegründet, die sich intensiv mit dem Geschehen im Palastgarten und rund um den Hauptbahnhof beschäftigte. Bis zu der Razzia am Dienstag wurden laut Polizei bereits 200 Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Drogendelikte und gewerbsmäßigen Ladendiebstahl eingeleitet. Die meisten Verfahren beziehen sich dabei auf die Konsumenten. Und das sind laut Polizei überwiegend Jugendliche und Heranwachsende, darunter viele Schüler aus Trier. Offenbar besorgen sie sich im Palastgarten hauptsächlich Cannabis, das die Dealer dort wohl in verschiedenen Verstecken deponiert hatten. Letztlich wurden auch am Dienstag Cannabisprodukte „lediglich in geringer zweistelliger Grammzahl“ sichergestellt, wie ein Polizeisprecher unserer Zeitung sagte.