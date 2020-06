Trier Spieleverleih, Törtchen, Cocktails und Kleinkunst – im Trierer Palastgarten kündigt sich ein Kult-Treffpunkt an.

Seit Gründung des Vereins im Jahr 1993 bemühen sich Rollinger und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen um die Wahrung der Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle. Der Sammelbegriff dafür ist „queer“ („kwier“ ausgesprochen). Durch Aufklärungsarbeit und Präsenz in der Öffentlichkeit soll Akzeptanz für Minderheiten erreicht werden. In Trier zahlt sich diese Vereinsarbeit aus: Mittlerweile sind die Rosa Karnevalssitzungen legendär, die jährlichen Schmit-Z-Theaterstücke ausverkauft und der CSD in Trier ein Großereignis, das alle Bevölkerungsschichten anzieht.

Doch durch Corona ist in diesem Jahr alles anders: „Es ist uns unmöglich, auf längere Zeit in unseren Schmit-Z-Räumlichkeiten in der Mustorstraße Veranstaltungen anzubieten“, so Rollinger. Auch der CSD sowie das Schmit-Z-Sommerfest müssen in diesem Jahr ausfallen, was die mittlerweile 300 Mitglieder des Vereins bedauern. Damit die queere Gemeinschaft in der Öffentlichkeit sichtbar bleibt, musste ein neues Event her.