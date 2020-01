Lokalfernsehen : Trierer Pinnwand-Fernsehen mit neuem Vorstand

Trier Bei der Jahreshauptversammlung von Pinnwand-Fernsehen Trier wurde nach einem kurzen Jahresrückblick der Vorstand neu gewählt. Frank Weiersbach und Patrick Graf übernehmen den Vorsitz des Vereins.

Die nächste große Aufzeichnung ist die Närrische Pinnwand. Aufgenommen wird sie am Sonntag, 19. Januar, im Schmit-Z in der Mustorstraße 4 in Trier.