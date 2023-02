Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : Content-Macher Rayman: Zwischen BattleKart und Rap unter der Maske

Kenn RayMan ist ein Künstler aus dem Ruwertal, Rapper und Content-Macher. In der neuen Folge des Trierer Podcasts „Im Leben nicht“ spricht der Musiker, der öffentlich Maske trägt, über sein neues Album. Hier reinhören.

Auf elektrischen Boliden in eine virtuelle Welt eintauchen. Das verspricht BattleKart, ein Trend aus Belgien, den Interessierte auch in Kenn erleben können. Das Setting erinnert stark an den Klassiker Super Mario Kart von Nintendo.