Abschied aus dem Polizeidienst : Trierer Bezirksbeamter geht in Ruhestand

Polizeipräsident Rudolf Berg (rechts) mit dem Bezirksbeamten Edgar Heinz (Mitte) und dem Personalratsvorsitzenden Peter Kretz. Foto: Polizeipräsidium Trier. Foto: Polizei

Trier/Kell am See Polizeipräsident Rudolf Berg hat den Polizeihauptkommissar Edgar Heinz aus Kell am See in den Ruhestand verabschiedet.

Heinz war zuletzt bei der Polizeiinspektion Trier als Bezirksbeamter für die Trierer Stadtteile Tarforst und Filsch sowie für einige Gemeinden der Verbandsgemeinde Ruwer zuständig. Edgar Heinz wurde am 1. Juli 1975 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach der Ausbildung und einer Verwendung beim Polizeipräsidium Koblenz kam der Beamte am 1. Februar 1980 zum Polizeipräsidium Trier. Dort wurde er bei der Polizeiinspektion Trier als Sachbearbeiter, szenekundiger Beamter bei Fußballeinsätzen und als Bezirksbeamter eingesetzt.