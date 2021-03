Umweltschutz : Große Wandgemälde reinigen Trierer Luft

Trier Projekt „Bunte Luft“ ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Wer stellt Flächen zur Verfügung?

Nun kam für das Projekt „Bunte Luft“ inmitten der Planungen für die ersten luftreinigenden Wandbilder der nächste Paukenschlag: „Bunte Luft“ ist als rheinland-pfälzischer Vertreter für den mit 5000 Euro dotierten Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. „Wir freuen uns natürlich gigantisch – allein die Nominierung für einen so renommierten Preis ist eine Ehre und motiviert uns zusätzlich, in diesem Jahr etwas Großes auf die Beine zu stellen“, sagen die beiden Initiatoren des Projekts, Beatrice Donath und Adrian Schneider.

„Mit dem Hersteller Keimfarben aus Bayern haben wir einen kompetenten Materialpartner gewonnen und konnten bereits einen ersten Grundstock an Material besorgen. Derzeit sind wir in Gesprächen zu Kooperationen in der Stadt und sprechen erste Flächenbesitzer an, um sie von der Idee zu überzeugen“.