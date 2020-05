Corona : Trierer Realschule: Alle Tests auf Covid-19 bislang negativ

Trier Insgesamt 83 Ergebnisse von Schülern und Beschäftigten der Nelson-Mandela Realschule plus liegen bis heute vor. Noch 70 Personen können sich testen lassen.

Alle bisherigen Tests auf das neuartige Coronavirus bei Schülern und Bediensteten der Nelson-Mandela Realschule plus in Trier sind bislang negativ. Das hat die für das Gesundheitsamt in Trier verantwortliche Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitgeteilt. Bis Freitag lagen demnach 83 Testergebnisse vor.

Schülerin und Lehrer zeigen Symptome – Nun doch Tests an der Nelson Mandela Realschule plus (Update)

Kostenpflichtiger Inhalt: Covid-19 : Schülerin und Lehrer zeigen Symptome – Nun doch Tests an der Nelson Mandela Realschule plus (Update)

Das Gesundheitsamt hatte am Dienstag dieser Woche eine Entnahme der notwendigen Rachenabstriche in der Schule angeboten. Insgesamt 70 Schüler und Mitarbeiter der Realschule plus nahmen dies in Anspruch. Den weiteren 90 Personen, die an diesem Tag nicht in der Schule präsent waren, wird die Gelegenheit gegeben, sich nach Terminvergabe im Gesundheitsamt testen zu lassen.