Corona-Infektionen : Trierer Reha-Zentrum wartet auf Testergebnisse

Trier Im Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) in Trier wurden Ende der vergangenen Woche mehrere Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet, woraufhin das Zentrum bis mindestens Mitte dieser Woche schließen musste.

Der Stand am Montag bleibt bei sieben Infektionen im Zusammenhang mit dem ZAR. Martina Bosch, Sprecherin der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, sagt am Montag zur aktuellen Situation: „Die Menschen kamen ja nicht alle auf einmal zum Test, sondern nach und nach. Morgen wissen wir wieder mehr zu den Tests.“

Das seit 2003 bestehende ZAR am Standort Trier bietet ambulante orthopädische, neurologische und kardiologische Rehabilitation an. Darunter fallen beispielsweise Nachsorgeprogramme nach einer Operation, Präventionsprogramme, Ergo- und Physiotherapie oder auch Logopädie. Neben dem Zentrum in Trier gibt es noch weitere ZAR-Standorte in ganz Deutschland, darunter sechs in Rheinland-Pfalz.