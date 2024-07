Wirtschaftskriminalität Millionen-Betrug und Steuerhinterziehung? Ermittlungen gegen Schrotthändler aus Region Trier

Trier · Die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in einem großen grenzübergreifenden Fall, an dem Schrotthändler aus der Region Trier beteiligt sein sollen. Was bisher bekannt ist.

23.07.2024 , 16:49 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in einem Fall von Wirtschaftskriminalität, an dem unter anderem zwei Schrotthändler aus der Region Trier beteiligt sein sollen. Foto: dpa/Thomas Frey