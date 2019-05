Schülerwettbewerb : Trierer Schüler fahren zum Deutschlandfinale einer Lego-Roboter-Olympiade

Teilnehmer am Regionalausscheid der World Robot Olympiad. Foto: Jans Söfjer/Jan Söfjer

Trier (jsf) 31 Kinder und Jugendliche haben am Samstag im Trierer Palais Walderdorff an Regionalausscheid der World Robot Olympiad teilgenommen. Sie traten in elf Teams und drei Altersklassen an.

