Einkaufen : Trierer Secondhand-Laden „Liebe auf den 2ten Blick“ wird größer – und zieht um

Rebecca Enders, Inhaberin von „Liebe auf den 2ten Blick“, sieht optimistisch in die Zukunft. Foto: Pütz Karin

Trier Erst im Mai vergangenen Jahres hat Rebecca Enders in der Brückenstaße den Secondhand-Laden „Liebe auf den 2ten Blick“ eröffnet. Nun erweitert sie ihr Sortiment um Brautmode und geht dabei ein echtes Wagnis ein.

In dem kleinen Laden in der Brückenstraße 13 herrscht Aufbruchstimmung. Inhaberin Rebecca Enders ist nervös, lässt sich das aber vor ihren Kundinnen und Kunden nicht anmerken, die während unseres Gesprächs kommen und gehen. „Bitte wartet gerade kurz draußen, momentan sind zu viele Leute hier“, ruft sie freundlich dem jungen Pärchen zu, das gerade das Geschäft betreten will. Die anwesenden sechs Kundinnen vom Teenager- bis zum Rentenalter sollen genug Freiraum haben, zwischen Kleiderstangen und Regalen zu stöbern, ohne sich gedrängt zu fühlen.

Rebecca Enders hat auf dem Podest zum Schaufenster Platz genommen und erzählt von ihren Plänen. Am 19. September soll die Eröffnung ihres neuen Ladens in der Nagelstraße 19 sein. „Er ist dreimal so groß und mir geht der A. auf Grundeis, wenn ich ehrlich bin“, sagt die 34-jährige gelernte Reiseverkehrskauffrau. Bis vor einigen Wochen hatte sie noch einen Halbtagsjob im Büro, das Geschäft stemmte sie mit zwei Teilzeit-Aushilfen nebenher. Sie arbeiten nicht mit Wartelisten, sondern nur auf Terminbasis, so viel Kleidung wird den drei Frauen angeboten. Die Ware ist kein Ramsch, darauf legt das Team viel Wert. Sie soll erschwinglich sein und eine große Klientel bedienen. Eine Handtasche für 380 Euro von Vivienne Westwood ist zurzeit das teuerste Stück. Daneben bietet sie Geschenkartikel als Neuware an, die nicht in Übersee produziert wurden. „Das Konzept läuft super, auch wenn man dabei nicht reich wird“, sagt sie. Stolz ist sie auf das Vertrauen und das Engagement ihrer beiden Mitarbeiterinnen, auf die sie sich immer verlassen kann.

„Die alte Braut ist glücklich und die neue Braut ist glücklich.“

So folgt für sie und ihr Team nach nur anderthalb Jahren der Schritt in die volle Selbstständigkeit. Brautmoden habe sie immer schon im Auge gehabt, erklärt sie. „Das ist eine echte Nische in Trier.“ Aber sollte es nicht auch für Brautkleider eine „Liebe auf den 2ten Blick“ geben? Rebecca Enders’ Argument: Ein Kleid, das mit viel Liebe für den schönsten Tag im Leben ausgesucht worden sei, habe es verdient, danach wieder eine andere Braut glücklich zu machen. „Die alte Braut ist glücklich und die neue Braut ist glücklich.“

In der Brückenstraße soll es eine klare Trennung zwischen dem bisherigen Sortiment und dem Angebot der Brautkleider geben. Sie möchte Termine mit den Bräuten ausmachen, um sie gerne auch zusammen mit deren Begleitung ungestört in einem abgetrennten Teil des Ladens in Ruhe beraten zu können. „So richtig mit Sekt und allem drum und dran. Wie bei der Fernsehsendung zwischen Tüll und Tränen“, sagt Rebecca Enders lachend.

Eigentlich ist das Angebot an gebrauchten Brautkleidern groß, das merkt auch Enders, die mit einer guten Auswahl an den Start gehen kann. Ohne Laden vor Ort war es für eine potentielle Käuferin mühselig, sich fünf Kleider von verschiedenen Stellen schicken zu lassen, um dann festzustellen, dass keines davon DAS Kleid ist, in dem sie heiraten möchte. In einem Ladengeschäft kann man unter dem gebündelten Sortiment alles anprobieren und hat keine Arbeit mit Versand und Verpackung. Am Ende zahlt man für ein nur einmal getragenes Kleid etwa die Hälfte von dem, was es neu gekostet hat. Neupreise für hochwertige Brautkleider fangen bei 1000 Euro an – nach oben sind die Grenzen praktisch offen.

Rebecca Enders achtet bei der Annahme sämtlicher gebrauchter Garderobe aus zwei Gründen darauf, dass sie ein gewisses Alter nicht überschritten haben. Zum einen wegen der Aktualität der Modetrends, zum anderen wegen des Geruchs. „Man riecht es, wenn Kleider jahrelang im Schrank gehangen haben. Diesen Muff bekommt man nicht mehr raus“, erklärt sie. Großen Wert möchte sie auch darauf legen, dass sie Kleider in Übergrößen anbieten kann. Auch das sei eine Nische, die sie ausfüllen möchte. „Die Nachfrage ist da, aber ich bekomme nicht viel rein.“

So läuft der An- und Verkauf der Kleider

Beim Verkauf gilt: 40 Prozent für den Anbietenden, 60 Prozent für den Laden. „Manche Leute haben dafür kein Verständnis. Aber ich muss jeden Monat die Ladenmiete und das Gehalt für meine Mitarbeiterinnen bezahlen, die Steuer muss gemacht werden – so ein Geschäft ist viel Arbeit“, sagt die 34-Jährige. Durchschnittlich hängt das Team pro Woche 100 frische Teile auf die Bügel. Jedes Stück muss durchgesehen, bewertet, katalogisiert und ausgepreist werden. „Bei Schuhen und Taschen bin ich besonders pingelig“, sagt Rebecca Enders. Alles, was nach drei Monaten nicht verkauft wurde, erhält der Besitzer oder die Besitzerin des Kleidungsstücks wieder zurück. Zwischendurch wird der Preis nach Kundenwunsch mitunter neu festgelegt und neu ausgepreist, aber einen Handel wie auf dem Flohmarkt gibt es nicht.