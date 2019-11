Fernsehen : Trierer Sexarbeiterin zu Gast bei Domian

Trier Eine Frau, die in Trier als Sexarbeiterin tätig ist und aus der Nähe von Wittlich stammt, ist zu Gast in der WDR-Talk-Sendung Domian.

Die aus der Nähe von Wittlich stammende Sexarbeiterin Nicole Schulze ist am Freitag, 15. November, Gast in der Talk-Sendung Domian im WDR-Fernsehen. Schulze will über die negativen Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes auf ihre Branche sprechen. Die 39-Jährige kämpft unter anderem im Bundesvorstand des Berufsverbands für sexuelle Dienstleistung für die Recht von Prostituierten. Die Schwächen des neuen Gesetzes hat mittlerweile auch die Politik erkannt: Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) spricht von einem „erheblichen Nachjustierungsbedarf“, Triers Sozialdezernentin Elvira Garbes (ebenfalls Grüne) sieht insbesondere „Nachbesserungsbedarf bei den Bedingungen des Trierer Straßenstrichs“, die Bundes-SPD denkt über ein Sexkaufverbot nach schwedischem Vorbild nach (der TV berichtete).