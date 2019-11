Kostenpflichtiger Inhalt: Musik : Ein Trierer schmettert bei der Karaoke-WM in Tokio

Sven Huisman bei den Deutschen Karaoke-Meisterschaften. Nun geht es zu den Karaoke World Championships. Foto: picture alliance / dpa/Uwe Anspach

Trier/Tokio Sven Huisman nimmt an der Karaoke-WM in Japan teil. Was für andere nur Kneipen-Gaudi ist, bestimmt seit 18 Jahren sein Leben. Die WM-Teilnahme verdankt er einem Zufall.

Sie beginnt wieder. Die Zeit der Weihnachtsfeiern. Die Zeit, in der es innerhalb des Freundeskreises leichter wäre, die Welt zu retten, als einen gemeinsamen Termin am Wochenende zu planen. Weil (fast) jeder mit den Arbeits-, Schul- oder Vereinskollegen zusammen ein fürstliches Büfett genießt, den einen oder anderen Glühwein schlürft – und auch immer mal wieder Karaoke singt. Einer, der letzteres in der Weihnachtsfeierzeit ebenfalls tut, ist Sven Huisman. Aber der 36-Jährige, der in Trier lebt, singt nicht, weil der Glühwein die Zunge gelockert hat, sondern weil es seine Leidenschaft ist. Huisman ist Karaokesänger.

Und ein ziemlich guter noch dazu, was ihm den Platz als deutscher Vertreter bei der Karaoke-WM in Tokio eingebracht hat. „Es ist eine große Ehre, das Land, in dem ich lebe, vertreten zu dürfen“, sagt der in den Niederlanden geborene Huisman, der als Animateur im Landal Greenpark in Kell am See im Hochwald arbeitet.

Am Mittwoch hat er seinen ersten Auftritt in Fernost. Naja, nicht ganz den ersten. Denn schon 2015 nahm er an der WM teil, nachdem er die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Austragungsort: Singapur. Damals schlug ein echter Sänger-Alptraum zu: „Ich war zur Zeit der WM krank“, sagt Huisman. Dennoch schaffte er es mit einer Wild-Card ins Halbfinale, wo er schließlich ausschied. Und dort hätte die WM-Geschichte des Wahl-Trierers, der seit 18 Jahren Karaoke singt, enden können. „Die Regeln besagten damals, dass jeder nur einmal teilnehmen darf.“ Huisman schloss ab, der Weltmeister-Traum war Geschichte. Bis er in diesem Jahr durch Zufall darauf stieß, dass der Passus der Einmaligkeit aus den Regeln gestrichen wurde. „Da es dieses Jahr keine deutsche Meisterschaft gab, habe ich mich mit einem Video beworben – und wurde genommen.“

Und so singt er, wenn alles perfekt läuft, am Mittwoch und Donnerstag die Vorrunden und am Freitag das Halbfinale und Finale. Im Idealfall nimmt er den Titel „Karaoke-Weltmeister“ und ein Preisgeld von 5000 Euro mit auf die 15-stündige Heimreise gen Trier.

Vorstellen kann man sich den Wettbewerb als eine Mischung aus Vorstadtkneipe und Eurovision-Song-Contest. „Es ist im Prinzip wie in einer Karaokebar – nur viel professioneller und in einer richtigen großen Halle“, sagt Huisman. Den Sieg sollen ihm große Gefühle bringen. Für die Vorrunden hat der Hochwald-Animateur die Songs „I don’t want to be“ von Gavin de Graw und „Dancing on my own“ von Callum Scott eingeplant. Im Halbfinale gibt’s dann einen Klassiker mit Meat Loafs „I’d do anything for love“. Den Sieg soll schließlich „Flying without wings“ von Westlife bringen.

Und auch wenn einer seiner 39 Konkurrenten gewinnen sollte, wird Huisman weiter seiner Leidenschaft nachgehen. Seit Jahren moderiert er den Karaoke-Abend im Irish Pub in Trier und hat außerdem eine Firma gegründet, die sich auf die Ausrichtung von Karaoke-Events spezialisiert. Und am Ende ist es wie bei jedem Musiker: „Mein Traum war es immer, irgendwann nur von der Musik zu leben“, so der Trierer. Für seine Firma bietet sich Karaoke auf der Weihnachtsfeier zweifelsfrei an.