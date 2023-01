Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus : Trierer Holocaust-Überlebender: „Die Angst steckt mir heute noch in den Knochen“

Eine Frau legt am 27. Januar 2023 Blumen am Denkmal für die ermordeten Juden in Berlin ab. Während der Nazi-Herrschaft in Deutschland und Europa wurden rund sechs Millionen Juden ermordet. Auch an verfolgte Sinti und Roma und Homosexuelle erinnern Gedenkstätten. Zwischen 90.000 und 150.000 Sinti und Roma wurden von den Nationalsozialisten in ganz Europa ermordet, wie die israelische Gedenkstätte Yad Vashem mitteilt. Foto: AP/Markus Schreiber

Die Nationalsozialisten verfolgten die aus Trier stammende Familie von Christian Pfeil, weil sie Sinti waren. Heute berichtet er vor Jugendlichen von seinem Leben und spricht bei der Gedenkfeier der Sinti und Roma in Berlin.

Dass Christian Pfeil noch lebt, hält er für ein Wunder. Seine Familie sind Sinti. Von den Nationalsozialisten wurden sie verfolgt. Als Kleinkind überlebte Pfeil den Völkermord. Erinnerungen, Erzählungen und Narben trägt er davon bis heute mit sich herum.

Die Geschichte des 79-Jährigen ist eine von Ausgrenzungen, Anfeindungen und Angst. Aber auch eine Geschichte von Familienzusammenhalt und dem Mut, neu anzufangen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Seit einigen Jahren berichtet Pfeil Jugendlichen von seinem Leben und spricht bei Gedenkveranstaltungen über die NS-Zeit. Am Freitag ist der Trierer Gastredner der zentralen Veranstaltung zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus des Zentralrats der Sinti und Roma in Berlin.

Pfeil kam im Januar 1944 im Ghetto Lublin auf die Welt, den Tag weiß niemand genau. Er selbst kann sich an die NS-Zeit nicht erinnern und kennt diesen Teil seines Lebens nur aus Erzählungen der Eltern und seiner sieben älteren Geschwister. Für jede Info musste Pfeil nachbohren, wie er sagt. Seine Eltern sprachen nur ungern über das Erlebte. „Sie standen jahrelang unter Schock und verdrängten, um den Schmerz nicht noch einmal erleben zu müssen“, erzählt Pfeil der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Ein kleinerer älterer Herr, akkurat gekleidet mit grauer Cordhose und grauem Mantel, unter der beige-grün karierten Schiebermütze lugen weiß-graue Haare hervor.

Über die Jahre trug er Puzzlestücke der Familiengeschichte zusammen: Im Mai 1940 deportierten Nationalsozialisten die Familie aus Trier. Erst nach Köln und dann mit anderen Sinti und Roma in das besetzte Polen. Einige Verwandte wurden in Auschwitz getötet. Pfeils Eltern und Geschwister kamen in andere Lager. Welche genau - das kann Pfeil nicht mehr rekonstruieren. Aber Eltern und Geschwister überlebten die NS-Zeit und mutmaßlich mehrere Arbeitslager. Pfeil spricht von Zufall und Glück.

Roma und Sinti wurden von den Nazis auf Grundlage der Nürnberger Rassengesetze von 1935 diskriminiert und entrechtet. Rund 30.000 lebten damals in Deutschland. Ab Februar 1943 wurden sie deportiert, die meisten nach Auschwitz. Wie viele Sinti und Roma die Nationalsozialisten ermordeten, ist unklar. Der Zentralrat der Sinti und Roma spricht von rund 500.000 aus ganz Europa.

Christian Pfeil aus Trier hat den Holocaust überlebt. Das Bild zeigt ihn bei einer Gedenkfeier 2022 im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Foto: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma/Jarek Praszkiewicz

Nach dem Krieg kehrte Pfeils Familie nach Trier zurück. Die Entscheidung seiner Eltern habe er als Jugendlicher nicht verstanden und mit seinem Vater oft diskutiert, sagt Pfeil. Heute erkennt er Gründe: „Wir sprachen Deutsch, hatten seit Generationen die deutsche Staatsbürgerschaft. Wohin hätte meine Familie sonst gehen sollen?“

Pfeil ist überzeugt, dass die Zeit in den Lagern, Gewalt und Hunger Spuren hinterlassen haben. Bei seinen Eltern, seinen Geschwistern und bei ihm. Meistens spricht Pfeil ruhig und nüchtern, doch manchmal stehen ihm auch Tränen in den Augen. Etwa dann, wenn er sich an die Erzählungen der Mutter und des Vaters über das Lagerleben erinnert.

Die Bundesregierung erkannte die Verfolgung der Sinti und Roma erst in den 1980er Jahren als Völkermord an. In der Nachkriegszeit hatten es Angehörige der Minderheit nicht leicht, erlebten und erleben teilweise bis heute Ausgrenzung. Auch Pfeil machte schlechte Erfahrungen. In der Schule sei er oft der Buhmann gewesen. Als Beispiele nennt er rassistische Sprüche wie „Du darfst nicht mit dem Zigeuner spielen“ oder „Pass auf, der stiehlt“. Auch nach Jahrzehnten bleibt die Kränkung spürbar. Zugleich sagt er: „Heute lasse ich mir so was nicht mehr gefallen.“

Als Erwachsener eröffnete Pfeil mehrere Restaurants. Und er trat mit selbst geschriebenen Lieder in der Sinti-Sprache Romanes auf, seiner Muttersprache. Er sang Lieder, die sich mit der NS-Zeit und dem wieder erstarkten Rechtsextremismus kritisch auseinandersetzten. Das hatte Folgen.

In den 1990er Jahren verwüsteten innerhalb weniger Monate zwei Mal Unbekannte sein Restaurant, zerschlugen Inventar und beschmierten die Wände mit NS-Symbolen. „Das hat so weh getan. Ich hatte Angst und fühlte mich ohnmächtig“, sagt er. Die Mehrheitsgesellschaft habe weggeschaut, Ermittlungen seien im Sand verlaufen. Ein Politiker habe ihm gesagt: „Hier gibt es keine Nazis.“ Auch Gerüchte seien verbreitet worden. Pfeil zog sich zurück, machte in der Eifel einen Neuanfang.

„Die Angst steckt mir und meiner Familie heute noch in den Knochen“, sagt Pfeil. Von der Mehrheitsgesellschaft will er Akzeptanz für die Minderheit. Aktuelle Entwicklungen wie der Zuspruch für rechtsradikale Gruppen und Parteien, Rassismus und Antiziganismus in ganz Europa besorgen ihn. Irritiert zeigt er sich über Menschen, die von der NS-Zeit nichts mehr hören wollen. Mut machen ihm die Gespräche mit Jugendlichen: „Sie sind unsere Zukunft und sie werden sich dafür einsetzen müssen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

(kna)