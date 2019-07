Neue Halle : Trierer Jugendkultur im alten Walzwerk

Info

2009 erhält die freie Trierer Skaterszene seitens der Stadtverwaltung die Genehmigung, in einer leerstehenden, ehemaligen Supermarkthalle in der Aachener Straße in Trier-West zu trainieren. Mit viel Engagement statten die Skater die Halle aus, übernehmen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, kümmern sich um Spendengeld und gründen unter der Schirmherrschaft des Jugendhilfevereins Palais das ProjektX, das sich zu einem wichtigen Treffpunkt auch der überregionalen freien Jugendszene entwickelt.

Bis Ende 2012 läuft der Nutzungsvertrag zwischen Skatern und Stadt, die das Gelände am Moselufer vermarkten und verkaufen will. Später hebt die Stadt die Befristung auf.

Im August 2012 zeichnet sich eine Lösung ab: Der damalige Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen schlägt vor, eine alte Werkshalle der Stadtwerke Trier in der Eurener Straße in Trier-West für die Skater umzubauen. Das Geld dafür soll von der Herbert-und-Veronika-Reh-Stiftung kommen, die sich schon damals für das ProjektX engagierte. Der Plan scheitert. Die Miete, die die Skater an die Stadt zahlen sollen, ist diesen zu hoch.

2015 kommt erstmals das Walzwerk in Trier-Kürenz ins Spiel: Zusammen mit der Herbert-und-Veronika-Reh-Stiftung sowie dem Bauentwickler Triwo wird ins Auge gefasst, eine der alten Hallen in ein Kultur- und Jugendzentrum zu verwandeln. Die Pläne liegen über Jahre auf Eis.

2018 beschließt der Stadtrat, dass das Trierer Stadttheater an seinem bisherigen Standort in der Innenstadt bleiben soll. Die Idee der Triwo, Theater, das Kulturzentrum Tufa und die Skatehalle ProjektX auf dem Walzwerk-Gelände zusammenzuführen, ist damit geplatzt.

Triwo-Chef Peter Adrian lässt die alten Hallen abreißen.