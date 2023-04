Aktion Trierer Spielstraßen-Saison startet am 16. April – Wo und was geplant ist

Ehrang/Quint: An fünf Standorten in Ehrang, Quint und in der Siedlung Auf der Bausch werden zwischen April und September am dritten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr Aktionen angeboten, die zehn Stadtteileinrichtungen organisieren und betreuen. Die erste findet am Freitag, 21. April, auf dem Bernd-Bohr-Platz neben der Kirche St. Peter statt. Die genauen Orte und Termine sind auf einem Flyer zusammengestellt, der im Stadtteil verteilt wird.