Freiluft-Gastronomie in Trier Familiensache: Am Fetzenreich geht’s weiter

Das war eine faustdicke Überraschung: Pünktlich zum Start der Fußball-EM am 14. Juli feierte der Biergarten am Haus Fetzenreich ein unverhofftes Comeback. Statt wie bis Saisonende 2023 The Benedict genannt, hatte das Areal nun den Namen Stadtgarten Fetzenreich, und auch der Pächter war ein neuer: Christian Schenk (44) aus Trier-Quint trat in die Fußstapfen des Berliner Sternekochs Björn Swanson (40), der nach nur anderthalb Sommern wieder die Segel gestrichen hatte.