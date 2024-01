Analyse Kommunalwahl in Trier Warum 1,1 Prozent der Wählerstimmen reichen, um im Stadtrat mitreden zu dürfen

Trier · Auch bei den Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 könnten zwischen ein und zwei Prozent der Stimmen dafür reichen, dass neue rechts-konservative Listen es in den Trierer Stadtrat schaffen. Wie sich die kleinen Fraktionen auf die neue Konkurrenz vorbereiten, ob das Bündnis Sahra Wagenknecht auch in Trier spaltet, und welche Fraktion es im nächsten Rat nicht mehr geben wird.

13.01.2024 , 11:57 Uhr

Noch ist das Wetter zu frostig, aber bald werden vor dem Trierer Rathaus wieder Tulpen und Narzissen blühen. Dem Stadtrat könnte nach der Kommunalwahl im Juni etwas ganz anderes blühen: nämlich die weitere Aufsplitterung durch Einzelmandatsträger oder Mini-Fraktionen. Foto: Christiane Wolff

Trier „Geschichte ereignet sich immer zwei Mal: Das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce“: Diesen Satz stellte der Trierer Karl Marx seiner im Mai 1852 erschienen Schrift „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ voran. In dem Büchlein geht es um den gesellschaftlichen Klassenkampf. Und irgendwie fühlt man sich auch in der Geburtsstadt Marx‘ aktuell an Zitat und Inhalt der Schrift erinnert.