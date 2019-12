Die Baustelle in der Eltzstraße in Pfalzel schreitet voran. Die hohen Kosten für die Anlieger werden sich nach dem klaren Votum des Stadtrats deutlich verringern. Foto: Hans Krämer

Trier Mit 44 Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen hat sich der Stadtrat für eine Abkehr von Einmalbeiträgen in Pfalzel entschieden. Besonders die Ortsvorsteherin musste sich davor viel Kritik anhören.

Die 48 Grundstückseigentümer in der Eltzstraße in Trier-Pfalzel können aufatmen. Trotz der beiden unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse des Ortsbeirats hat die große Mehrheit des Stadtrats am Dienstagabend der Satzung für wiederkehrende Beiträge zugestimmt. Damit werden die Kosten für die 2,5 Millionen Euro teure Erneuerung der maroden Straße auf alle Grundstückbesitzer des Stadtteils verteilt.