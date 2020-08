Kommunen : Abstand und Virenschutz-Kabinen: Stadtrat zieht zurück ins Rathaus

Der Trierer Rathaussaal bei der Sitzung des Steuerungsausschusses vom Foyer aus gesehen: Im Vordergrund befinden sich schon neu angeschaffte Tische für Ratsmitglieder. Ergänzend werden noch Virenschutz-Kabinen angeschafft, damit der Rat wieder am Augustinerhof tagen kann. Foto: Presseamt Stadt Trier

Trier Der Trierer Stadtrat zieht für seine Sitzung am Dienstag, 22. September, wieder zurück in den Großen Rathaussaal am Augustinerhof. Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat den Steuerungsausschuss laut der Stadtverwaltung am Donnerstagabend darüber informiert, dass derzeit die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen würden, um auch unter Pandemie-Bedingungen tagen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Stadtrat hatte zuletzt in der Europahalle getagt.

Für den großen Rathaussaal wurden weitere Tische für die Ratsmitglieder angeschafft, so dass diese mit größeren Abständen sitzen können. Außerdem werden Virenschutz-Kabinen für die Plätze der Ratsmitglieder angeschafft und montiert. Die Zuschauerplätze werden ins Foyer vor den Saal verlagert, wo die Sitzung auch auf einem Bildschirm zu sehen sein wird.