Kleine Aufbaupause: Die Strandbar Moselperle von Betreiber Alexander Brittnacher (Mitte) ist fast startklar. Am Donnerstag ist Eröffnung. Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Die Strandbar Moselperle beim Trierer Nordbad öffnet am Donnerstag um 16 Uhr – in veränderter Optik und mit größerem Angebot.

„Das sieht richtig schick aus. Noch besser als letztes Jahr“, staunt Saskia Steinbach (24), als sie am Mittwochnachmittag am Moselstrand beim Trierer Nordbad vorbeikommt. Dort laufen die letzten Aufbauarbeiten, ehe am Donnerstag um 16 Uhr die Strandbar Moselperle öffnet.

Die präsentiert sich tatsächlich in anderer Optik als bei ihrer Premiere im Spätsommer 2020. Augenfälligste Unterschiede: weißer Rheinsand (400 Kubikmeter) statt braunem, neue Sitzgarnituren auf Europaletten, die komplette Fläche mit Holzwegen erschlossen, mehr Palmen, und das Ganze mit einem Holzzaun eingefriedet. Dazu kommt ein zweiter Barcontainer, um lange Warteschlangen zu vermeiden und das Angebot zu erweitern. Nun gibt es auch Cocktails.

Betreiber Alexander Brittnacher (42) sagt: „Letztes Jahr war es ein großer Sandkasten mit Bar, diesmal ist es ein echter Beach Club.“ Und so soll es unter seiner Federführung bis 2025 jeden Sommer sein. Die Stadt hat nach einem Betreiber-Auswahverfahren mit Brittnacher einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen.

Gemäß der aktuellen Pandemiebekämpfungs-Auflagen dürfen aktuell bis zu 200 Leute gleichzeitig hinein – nach Kontakterfassung via Imnu-Code am Eingang. Jenseits von Corona dürfen es doppelt so viele sein. Geöffnet ist ab Freitag bei passendem Wetter täglich von 11 Uhr bis Mitternacht. Die Saison endet Mitte September. Zwei Wochen später muss alles abgebaut und der Sand verschwunden sein.

Die Moselperle nimmt etwa die Hälfte der insgesamt rund 6000 Quadratmeter großen und barrierefreien städtischen Freizeitanlage am Flussufer beim Freibad Nord ein. Die Strandlandschaft ist frei zugänglich. Essen und Getränke können auch mitgebracht, dann aber nicht in der Moselperle-Zone verzehrt werden.

Parallel zur offiziellen Eröffung am Donnerstag um 16 Uhr geht auch die Stand-up-Paddling-Station von Trick 17 an den Start. Das Essensangebot ist in den ersten Tagen auf Snacks beschränkt. Ab kommender Woche ist Imbiss-Betreiber Flieten-Franz mit von der Strand-Partie.