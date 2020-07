Verkehr : Trierer Stadtwerke spendieren 1000 Freifahrten

Trier Die City-Initiative Trier (CIT) und die Stadtwerke Trier (SWT) laden die Trierer ein, ihre Stadt mit dem Bus zu entdecken: Ab Donnerstag, 23. Juli 2020, dürfen sich die ersten 1000 Kunden, die über die Fahrplan-App des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) ein Einzelticket der Preisstufe 1 oder 2 buchen, auf eine Freifahrt freuen.

Die Preisstufen 1 und 2 umfassen das gesamte Trierer Stadtgebiet. „Egal, ob zum Einkaufen, Bummeln oder Seele baumeln lassen, ein Besuch in unserer schönen Stadt lohnt sich immer. Und wenn er dann direkt mit einem kostenlosen Shuttle beginnt, umso besser“, wirbt Jennifer Schaefer, Geschäftsstellen-Leiterin der CIT. Als Vorsitzender des SWT-Verwaltungsrats hebt Oberbürgermeister Wolfram Leibe den nachhaltigen Aspekt hervor: „Die Hoffnung ist, dass auch der ein oder andere Autofahrer die Fahrt mit dem Stadtbus ausprobiert, im Ergebnis danach häufiger nutzt und damit einen Beitrag zur CO 2 -Vermeidung leistet“.

Ganz bewusst habe man sich für Handy-Tickets entschieden, sagt SWT-Vorstand Steffen Maiwald: „Zum einen können unsere Fahrgäste ihr Ticket kontaktlos und bequem eine Stunde vor Fahrtantritt über das Smartphone buchen. Zum anderen können wir die Freifahrten so in der ganzen Stadt zeitgleich anbieten.“ Die VRT-Fahrplan-App ist kostenlos und kann über die gängigen App-Stores heruntergeladen werden. In der App sucht man sich die gewünschte Busverbindung über Angabe von Start und Ziel aus, klickt auf den Link „Tickets“ und folgt den weiteren Anweisungen. Wer sich vorher genauer informieren möchte, findet alle Infos hier: www.vrt-info.de/handyticket