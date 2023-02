Betrug am Telefon : Trierer Stadtwerke warnen: Vorsicht bei Nachfragen zu persönlichen und vertraglichen Daten

Betrug am Telefon

Die Stadtwerke Trier (SWT) möchten ausdrücklich vor unseriösen Energie-Angeboten am Telefon warnen. Den Kundenservice der SWT erreichen derzeit wieder vermehrt Anfragen besorgter Kunden. Diese berichten von entsprechenden Anrufen, bei denen der Anrufer gezielt Vertragsdaten zu Energieverträgen abfragt.

Neben Anrufern, die sich entweder als Mitarbeiter der Stadtwerke oder der Bundesnetzagentur ausgeben, gibt es auch diejenigen, die sich als Vertreter eines anderen Anbieters zu erkennen geben und gezielt nach der Zählernummer fragen. Sobald die Zählernummer genannt wurde, legen die Anrufer auf und stoßen ohne das Einverständnis der Kunden einen Lieferantenwechsel an.

Die Stadtwerke Trier empfehlen daher, am Telefon überhaupt keine Angaben zu machen. Ob ein Anrufer wirklich von den Stadtwerken ist, erkennen Kunden einerseits an der Trierer Vorwahl, andererseits daran, dass das Serviceteam der SWT keine Vertragsdaten von Bestandskunden abfragt, da diese bereits vorliegen. „Wenn Kundinnen und Kunden Fragen zu ihren Verträgen haben oder sich durch einen solchen Anruf verunsichert fühlen, ist der SWT-Kundenservice gerne für sie da“, teilen die Stadtwerke mit. „Falls jemand auf einen unseriösen Anbieter hereingefallen ist, kann vom zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht werden.“ Die SWT empfehlen ebenfalls innerhalb der nächsten zwei Wochen nach einem solchen Anruf auf ungewöhnliche E-Mails oder Briefe achten, die auf einen Lieferantenwechsel hindeuten könnten. In einem solchen Fall stehe das SWT-Serviceteam ebenfalls zur Verfügung.