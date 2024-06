Im fünften Anlauf Ahoi! Strandbar in Sicht: Dann öffnet die Moselperle

Alle Jahre wieder ... steht nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern auch der – verspätete – Saisonstart der Trierer Strandbar Moselperle. Rein theoretisch könnte das Strandvergnügen am Moselufer beim Nordbad früh im Mai stattfinden. Das war aber noch nie der Fall. Die Premieresaison 2020 startete, nicht zuletzt wegen Corona, erst im Juli. Die vierte im vergangenen Jahr wegen viel Regen erst Anfang Juni. Und in diesem Jahr schlug das Wetter noch schrägere Kapriolen, so dass Moselperle-Kaptiän Alexander Brittnacher (45) und sein Team einen neuen „Rekord“ verbuchen: „2023 mussten wir drei Anläufe unternehmen, bis wir endlich loslegen konnten. Aktuell haben wir gerade den fünften Versuch gestartet.“