Arbeiten an Gasleitung : Trierer Stresemannstraße nur einspurig befahrbar - Auch Busse werden umgeleitet

Arbeiten an Gasleitung

Trier Wegen Arbeiten an einer Erdgasleitung ist seit dem heutigen Montag die Stresemannstraße die ganze Woche nur einspurig befahrbar. Das bringt Umleitungen für Autofahrer und Änderungen im Stadtbusverkehr mit sich.

Wie die Stadt mitteilte, arbeiten die Stadtwerke Trier arbeiten ab Montag, 17. Oktober, aufgrund einer dringend erforderlichen Baumaßnahme an der Erdgasleitung in der Stresemannstraße (Bereich Hausnummer 20). Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird die Fahrspur vom Viehmarkt kommend in Richtung Metzelstraße gesperrt. Eine Umleitung über das Moselufer und die Böhmerstraße wird entsprechend ausgeschildert. Die Gegenrichtung ist ohne Einschränkungen weiterhin befahrbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 21. Oktober.