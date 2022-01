Gesundheit : Trierer Student verschiebt Klausur und wird Lebensretter

Trier Fabian Fellmann hilft einem Leukämiepatienten mit einer Stammzellspende

Wem genau Fellmann mit seiner Stammzellspende geholfen hat, weiß er nicht – aus Datenschutzgründen. Nur, dass der Empfänger männlich und 16 Jahre alt ist und in Italien gegen Leukämie behandelt wird. „Ich frage mich schon, wer genau das ist. Aber eigentlich ist das egal! Schließlich hängt sein Leben davon ab“, erzählt er. Damit der Junge überleben kann, ließ sich Fellmann in einem speziellen Entnahmezentrum ambulant Stammzellen entnehmen. Dort wurden aus seinem Blut die lebensrettenden Zellen gesammelt. Das funktioniert so ähnlich, wie bei einer Blutplasmaspende. Vier Stunden musste der Lehramtsstudent dafür ruhig liegen bleiben. Zur Vorbereitung hat er sich in den Tagen davor ein Medikament gespritzt, um die Zellbildung anzukurbeln. Die leichten Nebenwirkungen nimmt er gerne in Kauf: „Ich finde es krass, dass man als junger Mensch so schwer krank werden kann. Dass ausgerechnet ich ihm helfen soll, fühlt sich einfach klasse an.“