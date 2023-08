Trierer Student mit einer Million TikTok-Followern Melvin Lee Lewis ist erfolgreicher Influencer: Warum ihm das nicht reicht und wovon er träumt

Ein sonniger Tag in der Trierer Innenstadt. In dem Café in der Neustraße herrscht viel Betrieb. „Habt ihr die Speisekarte auch in Papierform?“, fragt Melvin Lee Lewis die Bedienung, die seine Bestellung aufnehmen will. Eigentlich wird die Speisekarte, ganz den modernen Anforderungen entsprechend, digital per QR-Code über das Smartphone aufgerufen. Dass Lewis nach einer Speisekarte aus Papier fragt, liegt daran, dass er als Influencer tätig ist (siehe Hintergrund). Und das ist nicht das einzige Ungewöhnliche an dem jungen Mann.