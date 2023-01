Porträt : Die jüngste Abgeordnete will eine laute und starke Stimme im Parlament sein

Emily Vontz (SPD) sitzt entspannt in ihrem Elternhaus in Losheim. Die junge Saarländerin rückt für den ehemaligen Außenminister Heiko Maas (SPD) in den Bundestag nach und ist dann das jüngste Mitglied. Foto: dpa/Harald Tittel

Generationenwechsel im Deutschen Bundestag: Der Saarländer Heiko Maas (56, SPD) hat sein Mandat zum Ende des Jahres 2022 niedergelegt. Die Trierer Studentin Emily Vontz (22) rückt für ihn nach. Wofür steht die Jungpolitikerin und welchen Tipp gab ihr Vorgänger ihr?

Von Katja Bernardy

Als der ehemalige Justiz- und Außenminister Heiko Maas die Nummer von Emily Vontz wählt, sitzt diese an ihrem Schreitisch in ihrer Studierenden-WG in Trier-Süd. Über das Ergebnis des Telefonats berichten danach Medien von Bayern bis Schleswig-Holstein: Der SPD-Politiker hat zum Jahresende 2022 seine politische Karriere beendet, er gab sein Bundestagsmandat auf, die 22-jährige Saarländerin rückt Mitte Januar nach.

Emily Vontz‘ Lebenslauf ist noch recht überschaubar: Aufgewachsen im saarländischen Niederlosheim, Abitur am Hochwald-Gymnasium in Wadern, Freiwilligendienst in Frankreich, viertes Semester Politikwissenschaften und Französisch an der Universität in Trier.

Was genau sagte der 34 Jahre ältere SPD-Kollege ihr am Telefon? „Dass er sich aus dem Bundestag zurückziehen und sein Mandat niederlegen wird“, erinnert sich Vontz. „Und dass es für mich bedeutet, dass ich seine Nachrückerin bin und ich das Mandat annehmen kann.“ Beide hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben, sich zu treffen, und er habe ihr einige Tipps gegeben.

In dem Moment, als er anrief, habe sie gewusst, „oh, jetzt passiert was, was mein Leben ziemlich verändern wird, was aber gleichzeitig eine sehr, sehr große Chance ist für mich, aber auch für viele junge Menschen.“ Sie habe großen Respekt vor dieser Herausforderung, freue sich aber darauf.

Vontz‘ politische Laufbahn liest sich märchenhaft und ist einzigartig in Deutschland: Mit 16 trat sie den Jusos bei, mit 17 in die SPD ein. Im Jahr 2020 kandidierte Vontz auf Platz vier der saarländischen Landesliste für den Bundestag, im vergangenen Jahr übernahm sie den Landesvorsitz der Jusos im Saarland. In wenigen Tagen wird sie die jüngste Abgeordnete im Bundestag sein.

Nun ist es auch offiziell. Denn kurz vor dem Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund fuhr Vontz mit dem Auto von Niederlosheim zum nächstgelegenen Bahnhof, um dann mit dem Zug zur Landeswahlleitung nach Saarbrücken zu fahren. Sie fahre Zug, wann immer dies möglich sei, sagt sie. In der Landeshauptstadt nahm sie ihr Mandat offiziell an. „Also ich habe unterschrieben“, sagt sie. Dieser Moment sei sehr, sehr groß und aufregend gewesen.

Ein Moment, auf den sie nicht gezielt hingearbeitet hat. Als Kind habe sie alles Mögliche werden wollen: Friseurin, Grundschullehrerin, Innenarchitektin, Zahnärztin – „da war alles dabei“.

Als Teenagerin hat sie dann schnell gemerkt, dass ihr Herz für die Politik schlage. „Mir ist Demokratie wichtig, mir ist Europa wichtig, dafür will ich mich engagieren“, sagt sie.

Und ergänzt: „Ich bin in eine Partei eingetreten, um mitmischen und mitentscheiden zu können.“

Warum fiel die Wahl auf die SPD? Sie habe die Programme der Parteien gelesen, sagt die junge Politikerin. Dann sei ihr relativ schnell klar gewesen, dass vor allem die SPD genau zu ihr passe. Die Grundwerte Chancengleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit seien genau die Werte, die ihr sehr wichtig seien.

Hat sie ein Vorbild in der Partei? „In der saarländischen SPD gibt es viele ganz tolle Frauen, die in der ersten Reihe stehen und Verantwortung übernehmen.“ Sie nennt die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, die Landtagsabgeordnete Kira Braun (27) und die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Josephine Ortleb (38). In der SPD im Saarland könne man als junge Frau laut sein, man werde gehört und man könne Verantwortung übernehmen, sagt Vontz.

Während des Gesprächs mit unserer Zeitung erwähnt sie mehrfach, wie wichtig ihr die deutsch-französische Beziehung sei. Für das Verhältnis zum Nachbarland hat sie schon etwas getan: Nach dem Abitur absolvierte Vontz einen Freiwilligendienst am Goethe-Institut im französischen Bordeaux. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand dabei die Vermittlung deutscher Kultur in Frankreich. Beispielweise indem sich junge, moderne Künstlerinnen und Künstler dort präsentierten.

Nach dem Jahr in Frankreich schrieb sie sich an der Uni Trier für Politikwissenschaften und Französisch ein. „Weil in Trier die Gruppen relativ klein sind und dadurch das Verhältnis untereinander persönlich ist“, erklärt sie die Entscheidung, an der Mosel zu studieren. „Und die Uni Trier ist so nah am Saarland, dass ich mich weiter politisch engagieren konnte.“

Ihr Studium will sie trotz der neuen Aufgabe in Berlin fortsetzen. Wie sich das genau gestalten wird, weiß sie noch nicht. Einiges sei noch in der Schwebe, auch in welchem Ausschuss sie in Berlin sitzen werde, sagt sie. Fest hingegen steht schon, wo sie wohnen wird: „Ich habe ein Zimmer in einer WG in Berlin-Neukölln“, sagt Vontz.

Auf ihrem Instagram-Account ist sie unter anderem beim Wandern und Kanufahren zu sehen. Auch tanze sie sehr gerne, sagt sie zu ihren Hobbies.

Zwei Fotos zeigen sie und Heiko Maas. Er unterstütze sie sehr, beantworte ihr alle Fragen, dafür sei sie sehr dankbar, sagt Vontz. Welche Tipps hat er ihr gegeben? Einige, sagt sie. Beispielsweise habe er ihr gesagt, was für ihn Politik bedeute: Sie solle immer zuhören und sich der Probleme der Menschen annehmen – und sich immer daran erinnern, wo sie herkomme.

„Ich möchte den Menschen im Saarland zuhören“, sagt Vontz, und sie klingt entschlossen. Arbeitsplätze, Klimaschutz, all das seien wichtige Themen. Und: „Ich will eine laute und starke Stimme im Parlament sein.“

14.12.2022, Saarland, Losheim am See: Emily Vontz (SPD) geht am Stausee in Losheim. Die 22-jährige Saarländerin rückt für Maas (SPD) in den Bundestag nach und ist das jüngste Mitglied. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Harald Tittel

In Losheim am See ist die 22-jährige Saarländerin aufgewachsen. Foto: dpa/Harald Tittel