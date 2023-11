Flüchtlingspolitik Trierer Studie: Bürokratie, Amtsdeutsch und fehlende Arbeitserlaubnis hemmen die Integration von Geflüchteten

Die geplanten Kürzungen bei der Flüchtlingshilfe erschweren und verteuern letztlich die Integration von Asylbewerbern in Deutschland. So erhöhte fehlender Sprachunterricht in Kitas und Schulen die Zahl der verpassten Schulabschlüsse und mangelnde Gesundheitsversorgung der Migranten mache spätere, womöglich notwendige Behandlungen teurer. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Ethnologen der Uni Trier in Zusammenarbeit mit dem Katholikenrat des Bistums Trier. Dazu wurden unter anderem Geflüchtete gefragt, die 2015 in die Region gekommen sind und deren Asylverfahren mittlerweile abgeschlossen sind.