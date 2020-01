Universität : Trierer Studierende in Jura-Wettbewerb vorne dabei

Trierer Studierende in Jura-Wettbewerb vorne dabei

Trier/Erfurt Angehende Juristen proben die Praxis in gestellten Gerichtsverhandlungen und treten gegeneinander an. Studierende der Uni Trier schaffen es dabei im Bundesvergleich auf die vorderen Plätze.

Bei einer simulierten Gerichtsverhandlung, einem sogenannten Moot-Court, der vom Bundesarbeitsgericht ausgerichtet wurde, haben die Trierer Studierenden Eduard Wegner und Sandra Maas sowie ihre Betreuer Professor Thomas Raab und Sebastian Denke den dritten Platz belegt. Bei solchen Veranstaltungen können Rechtswissenschaftler Praxisnähe üben und sehen, inwiefern die im Studium beigebrachten Stoffe in der Realität umgesetzt werden können.

Ganz knapp sind die Studierenden Sandra Maas und Eduard Wegner im Halbfinale ausgeschieden. Das Trierer Team musste sich in Erfurt nur den späteren Siegern des juristischen Wettbewerbs geschlagen geben. Es war ein „enges Rennen“, stellte die aus Bundesrichtern bestehende Jury des Wettbewerbs heraus. Da es kein Aufeinandertreffen der im Halbfinale unterlegenen Teams gab, teilt sich die Universität Trier den dritten Platz.

Unter den 32 teilnehmenden Teams war mit den Studierenden Laura Christen, Verena Moll und Jana Hagenmüller noch ein zweites Team aus Trier vertreten. Das Team, das von Professor Monika Schlachter und mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitern des Instituts für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union betreut wurde, schied ganz knapp in der Vorrunde als zweitbestes von acht Teams aus.

Der Modus des Moot-Courts ist sehr rigide: Nur die besten Teams der Vorrunde ziehen in die Halbfinale ein. Dass die beiden Teams harte Gegner von renommierten juristischen Fakultäten geschlagen haben, zeigt, auf welchem hohen fachlichen Niveau die Studierenden sind.

Die Studierenden mussten im Wettbewerb bei simulierten Gerichtsverhandlungen zu einem fiktiven Sachverhalt die Rolle der Vertreter der jeweiligen Prozessparteien übernehmen sowie ihren Rechts­standpunkt argumentativ vertreten und gegen kritische Nachfragen der Richter verteidigen. Dabei kommt es vor allem auf die Rhetorik und Argumentation an. Darauf wird auch in der Ausbildung der angehenden Juristen an der Universität Trier besonderer Wert gelegt. Konkret haben sich die Studierenden bei dem arbeitsrechtlichen Moot-Court mit dem Fall einer Verdachtskündigung, bei der sich im Nachhinein entlastende Tatsachen gezeigt haben, und einem etwaigen Wiedereinstellungsanspruch beschäftigt.