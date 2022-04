Nothilfe : Der Krieg und die Folgen: Sechs Monate Wartezeit bei der Trierer Tafel

Trier Wer ohne Berichtigungsausweis zur Trierer Tafel geht, um Lebensmittel zu bekommen, wird abgewiesen. Die Lage ist dramatisch. Denn aufgrund des Ansturms der Hilfesuchenden gibt es derzeit eine Wartezeit von sechs Monaten.

Der Krieg in der Ukraine hat dramatische Auswirkungen auf die Arbeit der Trierer Tafel. Diese verteilt an der Ausgabestelle in der Straße Weberbach Lebensmittel an Menschen in Not. Für die Ausgabe der Lebensmittel ist ein Tafelausweis erforderlich, der beim Sozialdienst katholischer Frauen in Trier beantragt werden muss. „Bedauerlicherweise gibt es bereits eine Warteliste“, heißt es von dort. „Es ist mit einer Wartezeit von sechs Monaten und mehr zu rechnen.“