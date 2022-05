Tafel : Kritische Lage bei Trierer Tafel - Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Regina Bergmann, die Geschäftsführerin des SkF (links), mit Mitarbeiterin Christine Henke Foto: Julian Terres

Trier Die Flüchtlingsströme aus der Ukraine stellen die Tafeln in ganz Deutschland aktuell vor große Probleme. Auch die Trierer Tafel sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wie groß ist die Not der Bedürftigen in der Region und inwieweit verschärft der Ukraine-Krieg die Situation?