Lokale Kultur : Trierer Tanzpicknick mit vier Shows in Serie

Trierer Tanzpicknick mit vier Shows in Serie

Anmutig präsentieren sich die Ballerinen des Tanzstudios mit Standorten in Trier und Saarburg. Insgesamt 25 Gruppen zeigen die unterschiedlichsten Tanzstile. Foto: Tanzstudio Wacht

Trier/Saarburg Aktive des Tanzstudios Wacht treten im Trierer Lotto-Forum auf. Dort wurde auch eine Überraschung verkündet.

Kleine Ballerinen mit Blumenreifen und Regenbogenkostümen, Prinzessinnen in wunderschönen Tutus mit Krönchen im Haar, fetzige Breakdancer, coole Hip-Hopper und Jazztänzerinnen, viel Akrobatik, feurige Salsa und anmutige zeitgenössische Tänzerinnen. Im optimal zu den schwierigen Bedingungen passenden Open-Air-Lottoforum bezauberten sie die Gäste mit schönen Tänzen 25 verschiedener Gruppen.

Bernadette Wacht-Herrmann begrüßte die Zuschauer zu Beginn zum „Maskenball“ und bedankte sich für den reibungslosen Einlass, das Tragen der Mund-Nasen-Masken und für die hervorragende Leistung in nur kurzer Trainingszeit bei ihrem Tanztrainer-Team.

Zur Überraschung aller Zuschauer und Tänzer gab sie ihren Abschied nach fast 35 Jahren als Leiterin des Tanzstudios bekannt. Was ihr den Abschied leichter macht: Die junge, professionell ausgebildete Musical-Darstellerin und Tanzpädagogin Gabi Lingnau, eine waschechte Triererin, wird ab November die Leitung des Tanzstudios Wacht in Trier und in Saarburg übernehmen.