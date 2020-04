Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Trierer Telefonseelsorge: Ein Rettungsanker rund um die Uhr

Die hauptamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Trier, Psychologin Gabriella Kokott, übernimmt auch Telefondienste. Foto: TV/Telefonseesorge Trier

Trier/ Während das Leben draußen still steht, herrscht bei der Telefonseelsorge Hochkonjunktur. Das Coronavirus und seine Folgen ist mittlerweile bei jedem Gespräch Thema.

Das Coronavirus verändert den Alltag. Freunde treffen ist nicht mehr möglich. Arbeitsplätze sind bedroht. Kinder müssen betreut werden. Für viele Menschen bedeutet Corona Stress und zusätzliche Sorgen, Sorgen, mit denen sie nicht alleine klarkommen.

Die Fernsprecher der Telefonseelsorge klingeln deshalb um so häufiger. Bernd Steinmetz, Leiter der Telefonseelsorge Trier, sagt: „Als wir mit dem Beginn der Kontakteinschränkungen wegen Corona festgestellt haben, dass bundesweit 50 Prozent mehr Anrufe als an einem Vergleichstag im Januar eingehen, haben wir in vielen Stellen begonnen, personell aufzustocken. Wir müssen gut erreichbar bleiben – gerade für Menschen, die in eine bedrohliche Krise hineingeraten. Aktuell führen wir in Trier pro Tag 60 Telefongespräche mit Menschen in besonderer psychischer Belastung.“

Info Die Angebote der Telefonseelsorge Alle Angebote der Telefonseelsorge sind rund um die Uhr zu erreichen. Der Anruf ist kostenfrei bundesweit unter den Telefonnummern 0800/1110111, 0800/1110222 oder 08000/116123 möglich. Die Telefonseelsorge in Trier bietet zudem eine Beratung per E-Mail an. Mails werden zeitversetzt beantwortet. Bei der bundesweiten Telefonseelsorge gibt es eine Chat-Beratung, bei der Hilfesuchende direkt Antwort erhalten. Mail- und Chat-Beratung sind im Internet unter www.telefonseelsorge.de zu finden.

Bei einer Rund-um-die-Uhr-Besetzung wird klar: Da werden meist keine kurzen Gespräche geführt. Sie dauern im Schnitt 20 Minuten. Doch auch wenn viel los ist, braucht niemand Angst zu haben, in einer Dauerwarteschleife zu landen. Der Anruf wird von der Trierer Telefonseelsorge, die zuständig für die gesamte Region Trier ist, automatisch weitergeschaltet an die benachbarten Stellen in Koblenz, Kaiserslautern oder Saarbrücken.

Die Gespräche bei der Telefonseelsorge sind anonym und vertraulich. Nur die Themen werden festgehalten. Deshalb kann Bernd Steinmetz nachvollziehen, wie die Corona-Krise sich immer mehr in das Leben der Menschen hineingefressen hat. War das Virus und seine Folgen am 20. März in zehn Prozent der Gespräche Thema, ist es mittlerweile in jedem Telefonat präsent. Die Anrufer stellt Corona vor ganz unterschiedliche Probleme. Steinmetz: „Da ist ganz klassisch das Problem der Einsamkeit. Die Menschen fühlen sich vergessen, entwickeln Ängste.“ Hilfreich sei es in solchen Fällen sie daran zu erinnern, dass sie nicht nur dieses eine Thema verfolgen sollten, sondern auch anderes tun.

Wichtiger Punkt in den Gesprächen sind laut Steinmetz auch schwere Vorerkrankungen, körperliche wie seelische. Die Menschen fragten sich, wie es mit ihrer Versorgung weitergehe, wenn beispielsweise der OP-Termin abgesagt wird oder der Besuch der Tagesklinik nicht möglich ist. Gerade für psychisch Kranke sei es nun wichtig, sich selbst eine Struktur zu geben, zu schauen, welche Kontakte noch möglich sind über Telefon und andere Medien, auch die sozialen Netzwerke.

Verstärkt melden sich bei der Telefonseelsorge derzeit auch Menschen mit Angststörungen oder anderen psychischen Belastungen. Steinmetz: „Auch wenn diese Menschen ansonsten ganz stabil sind, jetzt ploppen diese Probleme auf.“ Sie fühlten sich im Leben gefährdet, entwickelten Panikattacken. Ein weiteres großes Thema sind laut Steinmetz derzeit Konflikte in der Partnerschaft. Sie entstünden durch den engen Raum, auf den viele nun beschränkt seien.

Doch in wie weit können Gespräche am Telefon bei all diesen Problemen wirklich helfen? Der Leiter der Telefonseelsorge sagt: „Zu reden bringt Entlastung. Die Menschen spüren, da ist jemand für sie da, hat ein Ohr für sie, nimmt sie ernst.“ Steinmetz verweist auf das Gedankenkino, das zuweilen einsetzt, wenn jemand alleine ist. Er oder sie verheddere sich dann in negativen Gedanken. In einem Gespräch bekomme das Thema oft eine andere Bedeutung. Die Telefonseelsorge gibt aber auch Kontaktdaten zu weiteren Hilfsangeboten weiter wie Lebensberatung, die auf telefonischen Kontakt umgestellt hat oder Frauennotruf.

Und was ist, wenn sich gerade in diesen Zeiten ein Anrufer meldet, der jemand bräuchte, der ihn in den Arm nimmt? Steinmetz ist das Problem des fehlenden Körperkontakts schon mehrfach begegnet, gerade bei älteren Menschen, die beispielsweise nicht verstehen, warum der Sohn oder die Tochter nur schnell die Tasche mit den Einkäufen hinstellt und wieder geht. Er sagt: „Da gibt es verschiedene Techniken: bewusst atmen, sich die Hand auf den Bauch legen, Yoga-Übungen. Es ist auch möglich, sowas am Telefon anzuleiten. Aber einen echten sozialen Kontakt kann das nicht ersetzen.“ Das Wertschätzende und Respektvolle, das komme von der Telefonseelsorge. Steinmetz ergänzt: „Wir können jedoch nur eine emotionale Umarmung anbieten.“