Kostenpflichtiger Inhalt: Seit 75 Jahren verschollen : U-Boot-Kommandant von der Mosel taucht spurlos unter

Am Ostseebad Laboe ist ein Originalexemplar des U-Boot-Typs VII-C der Deutschen Kriegsmarine ausgestellt. Foto: Achim Scholty/pixabay

Trier Der von der Mosel stammende U-Boot-Führer Helmuth Knoke ist vor 75 Jahren samt seiner Crew auf dem Weg zum Nordatlantik verschwunden. Auf den Verbleib ihres Bootes U 925 fehlt bis heute jeder Hinweis.

Mit dem Bestseller „Das Boot“ veröffentlichte der inzwischen verstorbene Schriftsteller Lothar-Günther Buchheim im Jahre 1973 eine bewegende Geschichte über die Erlebnisse einer deutschen U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Der Autor des erfolgreich verfilmten Romans diente seinerzeit als Kriegsberichterstatter und Mitglied der NS-Propagandakompanie an Bord des Unterseebootes U 96. Er äußerte sich später rückblickend zu den enormen Verlusten der U-Boot-Waffe des Dritten Reiches: „Die U-Boote wurden „Eiserne Särge“ genannt. (...) Von den 40 000 U-Boot-Männern sind 30 000 im Atlantik geblieben. (...).“

Dem verheerenden Seekrieg sollten auch der von der Mosel stammende U-Boot-Kommandant Helmuth Knoke und seine Mannschaft von U 925 zum Opfer fallen. Der am 11. August 1906 in Trier geborene Marinesoldat absolvierte einst eine beachtliche Offizierskarriere bei der deutschen U-Bootflotte. Laut Angaben des Historischen Marinearchivs war er zu Beginn des Krieges an Bord des im Dezember 1939 in Dienst gestellten Kampfbootes U 50. Nach seiner dortigen Einsatzzeit wurde das Klasse VII-B-Boot im April 1940 beim Angriff der Deutschen Wehrmacht auf Norwegen und Dänemark eingesetzt. Während der sogenannten „Operation Weserübung“ ging das U 50 in der Nordsee unter, wobei die gesamte Besatzung den Tod fand.

Extra Das Trierer Patenboot U 264 Die Patenschaft für das Trierer Patenboot U 264 wurde von dem ebenfalls aus Trier stammenden Marinesoldat Günther Loeschke, dem damaligen 1. Wachoffizier vom U 264 vermittelt. Das Boot sank am 19. Februar 1944 im Nordatlantik. Zuvor retteten die Briten die gesamte Besatzung. Loeschke verließ das U 264 vor der fünften „Feindfahrt“ und diente später als Kommandant auf dem Schulboot U 7. Am 18. Februar 1944 kam der Trierer beim Untergang des U 7 in der Ostsee ums Leben.

Im Zeitraum September 1942 bis Juni 1943 diente Knoke als Wachoffizier auf dem U 462, einem von nur zehn gebauten Exemplaren der U-Boot-Baureihe XIV. Die auch mit dem Spitznamen „Milchkühe“ bezeichneten Versorgungsboote erfüllten den Zweck, bestimmte Unterseeboote der Kriegsmarine bei Bedarf mit neuem Treibstoff, Lebensmitteln und Munition auszustatten. Da das U 462 über keine Offensivbewaffnung verfügte, konnte sich dessen Besatzung lediglich mit Flugabwehrgeschützen gegen feindliche Angriffe aus der Luft zur Wehr setzen.

In den Monaten November bis Dezember 1942 kam der gebürtige Trierer zwischenzeitlich als Ersatz für einen verletzten Wachoffizier an Bord des Typ-IX-C-Bootes U 505 zum Einsatz. Ab Juni 1943 nahm er an weiterführenden Lehrgängen bei der 12. U-Flottille, der 2. U-Ausbildungsabteilung sowie der 23. U-Flottille teil. Anschließend wurde der ehrgeizige Offizier im November 1943 zum Oberleutnant zur See befördert.

Nach der technischen Einweisung bei der 5. Kriegsschiffbaulehrabteilung trat der 37-jährige U-Boot-Führer am 30. Dezember 1943 das Kommando auf dem U 925 an. Bei dem von der Rostocker Neptun-Werft erbauten Boot handelte es sich um ein sogenanntes „Atlantikboot“ des Typs VII-C (siehe Foto). Zu dieser Baureihe gehörten auch die realen Vorbilder der Unterseeboote U 96 und U 612, die in dem bekannten Antikriegsfilm „Das Boot“ von 1981 sowie in der gleichnamigen Sky-Fernsehserie von 2018 in Erscheinung treten.

Darüber hinaus zählte auch das U 264, das einstige Patenboot der Stadt Trier, zu den mehreren Hundert Exemplaren des meistgebauten U-Boot-Typs der Seekriegsgeschichte. Das U 264 verfügte ebenso wie das U 925 über eine wichtige praktische Neuerung, den sogenannten Schnorchel. Durch die ausgeklügelte Be- und Entlüftungseinrichtung wurden die Dieselgase der Motoren abgeleitet und frische Luft ins Boot geführt, um längere Zeit unter Wasser operieren zu können.

Das U 925 diente von Ende 1943 bis Juli 1944 zunächst als Ausbildungsboot bei der 4. U-Flottille. Anschließend war es als „Wetterboot“ bei der 1. U-Flottille im Einsatz. Seine Aufgabe bestand darin, meteorologische Daten zu ermitteln, aus denen genauere Wettervorhersagen für die strategische Planung weiterer Aktivitäten der Kriegsmarine abgeleitet werden konnten.

Das Plakat der Serie „Das Boot“. Foto: obs/Sky Deutschland. Foto: Copyright: Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH / Sky/obs/Sky Deutschland