Hilfstransporte : Ukrainer aus Trier bringen Hilfsgüter in ihre Heimat

Foto: EB-Bau 8 Bilder Ukrainer aus der Region Trier beladen Hilfstransporte

Trier-Olewig/Konz Denys Surma aus Trier-Olewig berichtet von der überwältigenden Hilfsbereitschaft in Trier und dem harten Kampf seiner Freunde im Kriegsgebiet. Eine Konzer Firma unterstützt ihn bei seinen Bemühungen zu helfen.

Denys Surma fährt in einem Transporter auf einer polnischen Autobahn, während er mit dem TV telefoniert. Im Laderaum sind Hilfsgüter für seine Landsleute in der Ukraine. Kleidung, Medikamente und Verbandsmaterial. Dinge, die der Olewiger und dessen Freunde in Privatinitiative innerhalb kürzester Zeit organisiert haben. Der Krieg in Surmas Heimatland hat am Donnerstag begonnen. Weil er und weitere Ukrainer in Trier helfen wollten, haben sie am Freitag über Facebook einen Hilfeaufruf gestartet. Und die Resonanz war überwältigend. Am Samstag sei eine Lagerhalle bei der Freiwilligen Feuerwehr in Trier-Olewig innerhalb von zwei Stunden so voll gewesen, dass Surma und seine Freunde nicht mehr mit dem Sortieren nachkamen. Am Montagmorgen sind er und die anderen Helfer mit zwei Transportern nicht mehr weit entfernt von der rund 1400 Kilometer entfernten polnisch-ukrainischen Grenze.

Surma, der von sich sagt, dass er sich über den Fußballvererin SV Olewig in Trier integriert habe, hat am Donnerstagmorgen um 6 Uhr von seinen Schwiegereltern von der russischen Invasion erfahren. Diese leben wie viele andere Bekannte und Freunde von Surma noch in der Ukraine. Seit Beginn des Krieges verfolge er deshalb nicht nur die Nachrichten, sondern sei auch ständig in Kontakt mit seiner Familie und Freunden in der Ukraine, erzählt Surma – zum Beispiel mit seinem besten Freund. Dieser ist laut dem Olewiger beispielsweise mit seiner Familie vor den russischen Angriffen in eine U-Bahn-Station in Kiew geflohen. Zusammen mit Surmas acht Monate alten Patenkind mussten sie dort zehn Stunden verharren. Danach seien sie in die West-Ukraine geflohen.

Denys Surma ist in Trier-Olewig als Fußballspieler und -trainer bekannt. Jetzt hilft er seinen Landsleuten in der Ukraine. Foto: SV Olewig

Andere seiner Freunde kämpften an vorderster Front gegen die russische Armee oder sie seien in bewaffneten Kleingruppen unterwegs, die als „City Defender“ (Stadtverteidiger) gegen russische Saboteure vorgingen. Oft handele es sich dabei um Russen, die schon länger in der Ukraine lebten und die nun versuchten, kritische Infrastruktur zu sabotieren. Surmas Heimatort Illintsi im Süd-Westen der Ukraine sei noch verschont von russischen Angriffen, schildert der Olewiger weiter. Aber auch in dieser Region komme es zu Angriffen, die in Transnistrien gestartet würden, dem russisch besetzten Teil Moldawiens.

Viele Bekannte von ihm hätten sich nach der Besetzung der Krim im Jahr 2014 freiwillig bei der Armee gemeldet. Diese seien als Erste mobilisiert worden. Es griffen aber auch Zivilisten zu Waffen, um zu kämpfen. „Die Warteschlangen der freiwilligen Kämpfer in der Ukraine waren lang“, sagt Surma. Die ukrainische Abwehr gegen den russischen Angriff beschreibt er als „hart“. „Die Russen kommen unorganisiert und unvorbereitet“, sagt er. Sie hätten wohl nicht erwartet, „dass es so viel Widerstand gibt“. Teilweise lasse das russische Militär getötete Soldaten einfach zurück. Die Schilderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den heldenhaften Widerstand würden durch Berichte aus seinem Bekanntenkreis bestätigt.

Surma selbst hat mit der Verwaltung von Lemberg (Lwiw), der größten Stadt in der West-Ukraine Kontakt aufgenommen. Diese wolle dafür sorgen, dass die Hilfsgüter an der polnischen Grenze abgeholt würden und bei den Bedürftigen ankämen, sagt Surma. Er will von Trier aus weiterhelfen und einen Verein gründen, um weitere Hilfsgüter wie medizinisches Material und Medikamente, aber auch Kleidung oder Kosmetikartikel zu sammeln. Eine vollständige Liste der benötigten Dinge ist auf der Facebookseite Refugium Trier – Informations- und Hilfsnetzwerk zu finden. Deshalb hofft er, dass die Hilfsbereitschaft groß bleibt.

Und die bisherige Solidarität ist riesig – zum Beispiel die von Emrah Bayindir, Eigentümer der Konzer Firma EB-Bau. Mit seiner Hilfe können die Ukrainer ihre Hilfsansätze in und um Trier auf breitere Füße stellen. Der Unternehmer, der mehrere ukrainische Mitarbeiter hat, hat für den Umschlag der Hilfsgüter eine Halle zur Verfügung gestellt. Dort beladen Freiwillige am Montag einen schweren LKW, der den Transportern aus Olewig folgen soll.