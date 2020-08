Wirtschaft : Deutscher Kosmetikpreis für Triererin

Trier Janine Zissner hat mit ihrem Kosmetikinstitut Ästhetika Beauty Concepts den 1. Platz in der Kategorie Unternehmensgründung erreicht. In die Bewertung der Bewerber fließen auch Berichte anonymer Testkunden ein.

Der Kosmetik international Verlag verleiht jährlich den Branchen-Award „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“ an innovative und erfolgreiche Kosmetikstudios. Der erste Preis in der Kategorie Unternehmensgründung geht diesmal an Janine Zissner mit ihrem Kosmetikinstitut Ästhetika Beauty Concepts am Simeonstiftplatz in Trier.